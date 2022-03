Anual, in luna martie, in vinerea dinaintea echinocțiului de primavara, se sarbatorește Ziua Mondiala a Somnului. In 2022, aceasta este marcata pe 18 martie, sub sloganul „Un somn de calitate, o minte sanatoasa, o lume fericita”. De ce merita acesta o zi speciala ne explica medicul pneumolog Lucia Florescu, cu competența in somnologie. Specialistul pune in lumina importanța vitala a somnului și efectele devastatoare ale privarii de acesta. Cea mai frecventa tulburare de somn este sindromul de apnee in somn, care, in forma sa obstructiva, este responsabil de o parte covarșitoare a accidentelor…