- Un procent de 72.3% dintre infectarile cu coronavirus și 92.1% dintre decesele COVID inregistrate saptamana trecuta in Romania au fost la persoane nevaccinate, anunța Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). In saptamana 11 – 17 octombrie, 37.1% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București,…

- Aproape trei sferturi dintre cazurile de COVID-19 confirmate in saptamana 20-26 septembrie au fost la persoane nevaccinate, iar 92 la suta din decesele inregistrate au fost la persoane care nu au facut vaccinul, se arata in raportul Institutului National de Sanatate Publica (INSP). Potrivit INSP, in…

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a prezentat, vineri, evoluția pandemiei de coronavirus in Romania din 10 septembrie pana acum. Acesta a precizat ca trendul atat al infectarilor, cat și al internarilor la Terapie Intensiva este in creștere. „Ca numar…

- Se intrunesc criteriile de transmitere comunitara susținuta, la nivel național, a tulpinii indiene Delta, arata un raport al Institutului Național de Sanatate Publica. Pana pe 5 septembrie au fost raportate 3.166 secvențieri. Au fost confirmate 2.563 cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina…

- Peste 94% din decesele provocate de COVID-19 din ultima saptamana au fost inregistrate la persoane nevaccinate, arata ultimele date la Institutului Național de Sanatate Publica. Conform INSP, in saptamana 16 – 22 august 2021, 41,8% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Cluj, Ilfov, Timiș…

- Valeriu Gheorghita: 19 persoane infectate cu varianta Delta au murit, iar una dintre ele era vaccinata cu schema completa. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat, marti, o crestere a numarului cazurilor de infectare cu tulpina Delta la persoane sub 40 de ani, precizand…

- Peste 80% din cazurile de Covid inregistrate in ultima saptamana in Romania au fosr raportate la persoane nevaccinate, potrivit raportului saptamanal al Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). Potrivit INSP, in saptamana 19 - 25 iulie 2021, 51.9% din totalul cazurilor s-au inregistrat…

