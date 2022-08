Stiri pe aceeasi tema

- La Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara urmeaza sa se deschida un centru de testare a persoanelor cu simptomatologie Sars-CoV-2, conform definiției de caz.

- Desi numarul de cazuri noi de COVID este intr-o crestere accelerata atat in Iasi, cat si la nivelul intregii tari, Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii, are o atitudine optimista, pe care si-a exprimat-o la finalul evenimentului organizat cu ocazia Zilei Nationale a Ambulantei, care a avut loc anul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Iasi, ca se asteapta creșterea numarului cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2. „Este o evolutie care este preocupanta pentru Ministerul Sanatatii, pentru autoritatile de sanatate publica. Ne pregatim pentru un numar de cazuri (COVID-19…

- In actualul val Covid, a crescut numarul copiilor infectați cu coronavirus, la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Dr. Victor Babeș” din Timișoara, cel mai mic pacient internat are doar 17 zile, precizeaza prof. dr. Cristian Oancea, managerul acestei instituții medicale. „Ne așteptam…

- In ultimele trei zile, in judetul Iasi au fost depistate 656 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 numarul fiind unul in continua crestere in ultimele doua saptamani. In spitalele iesene se afla internate 116 persoane, dintre care sapte la Anestezie si Terapie Intensiva. Trei paturi ATI sunt ocupate la…

- Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, a anunțat, joi, ca a cerut sa fie redeschis Spitalul modular de Covid de pe Stadionul CFR din Timișoara, din cauza numarului tot mai mare de cazuri de imbolnaviri din ultimele zile, potrivit Opinia Timișoarei. Acesta a anunțat ca ”numarul zilnic de cazuri pozitive…

- Explozie de cazuri COVID-19 in ultimele 24 de ore la Iasi, Directia de Sanatate Publica (DSP) raportand un numar de 272 de noi infectari. Desi numarul este crescut si din cauze administrative, fiind procesate si o parte din testele care nu s-au facut sau care s-au facut cu intarziere peste weekend,…

- Zilnic, intre 10 și 12 pacienți se prezinta in ambulatoriu sau la camera de gara cu suspiciune de pneumonie comunitara, una dintre cauze fiind renunțarea la masurile de protecție din pandemie, avertizeaza, medicul pneumolog Gabriel Geru, de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor…