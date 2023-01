Stiri pe aceeasi tema

- Clinica medicala privata multidisciplinara CardioOrto Clinic Constanța propune o abordare diferita in tratarea pacienților, asigurandu-se ca fiecare caz este examinat cu atenție de catre medici din toate specialitațile necesare.Medicina contemporana se bazeaza pe evoluția spectaculoasa a tehnologiei…

- Colegiul Medicilor din Romania considera ca legislatia actuala impune clarificari ale conditiilor in care medicul poate raspunde inclusiv din punct de penal pentru greseli medicale. Recent, in Amfiteatrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu” din Cluj Napoca a avut loc o dezbatere…

- Actul normativ prin care se recunoaște perioada de furnizare a serviciilor medicale ca vechime in munca pentru medicii titulari de cabinete, a fost promukgat de președintele Klaus Iohannis. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea 362, care completeaza Legea nr. 95/2006 privind reforma…

- O cearta iscata de la un loc de parcare nu s-a terminat prea bine pentru o femeie din Ploiești, care a fost snopita in bataie. Femeia se afla, acum la spital unde primește ingrijiri medicale. Femeia se afla alaturi de sora ei cand la un moment dat conflictul a degenerat, iar barbatul a inceput sa o…

- Un barbat diagnosticat cu cancer al cailor biliare nu mai avea decat un an de viața. Dar, datorita unui tratament experimental, barbatul, in varsta de 51 de ani, a supraviețuit bolii și traiește. ”Cand se intampla un asemenea eveniment, iți dai seama ca viața esre facuta pentru a fi traita”. In august…

- Un autocar cu 35 de persoane la bord, dintre care jumatate copii, s-a rasturnat in municipiul Pascani din judetul Iasi. 25 de persoane au ajuns la spital. Potrivit ISU Iasi, accidentul a avut loc in municipiul Pascani, unde un autocar cu 35 de persoane s-a rasturnat, apelul la 112 indicand ca 10 persoane…

- ISU Timis a activat, sambata dimineata, Planul Rosu de Interventie la Spitalul de Copii „Louis Turcanu” din Timisoara, in urma degajarii de heliu de la un aparat RMN. Inițial, s-a crezut ca este vorba de fum, dar dupa cercetarea aparatului s-a contatat ca este vorba de heliu, in realitate, care provenea…

- Acțiunea Agenției Naționale Antidrog a avut loc la nivel național, transmite ANA printr-un comunicat.In cadrul activitatilor au fost transmise informatii cu privire la sistemul integrat de asistenta al consumatorului de droguri, reteaua de asistenta (de stat si privata) din Romania, instrumentele de…