IPJ Braila: Comunicat de presa -30.03.2022

Nr. 63.148 din 30.03.2022 BUN VENIT IN NOUA CARIERA PROASPETILOR ABSOLVENTI In data de 28.03.2022, Inspectoratul de Politie Judetean Braila, a primit 22 de politisti, 19 baieti si 3 fete, absolventi ai scolilor de agenti de politie care au aflat, cu emotie, unde vor debuta in cariera. Majoritatea, respectiv 17 dintre… [citeste mai departe]