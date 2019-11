Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 30 de ani de experiența internaționala in obstetrica-ginecologie, dr. Iosif Niculescu a lansat prima clinica de menopauza din Romania. Un concept care vine in intampinarea tuturor problemelor asociate menopauzei, testat cu succes mai ales in America de Nord, dar și in țarile UE. Clinica Mediplus…

- Ministerul Sanatații a anunțat, miercuri, ca Parchetul General a fost sesizat cu privire la cazul lui Alexandru Checherița, profesorul care a devenit medic primar prin uz de fals. "Urmare a mai multor sesizari privind obținerea titlului de medic primar al prof.dr. Alexandru Checherița, in luna octombrie…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, le-a transmis, vineri, social-democraților care au pierdut guvernarea un mesaj de încurajare, susținând ca ”numai prin renunțari și jertfe a evoluat omenirea”. ”Sa avem înțelepciunea și puterea de a salva ce este benefic și…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca urmeaza o perioada extrem de complicata in interiorul PSD, dupa pierderea guvernarii și face un apel catre colegii de partid sa fie raționali și sa salveze ceea ce mai este de salvat.Citește și: Marcel Ciolacu da carțile pe fața: Sfarșitul PSD…

- Fostul primar al municipiului Campina in perioada 1996-2000, Remus Romulus Micu, a incetat din viața astazi, 18 septembrie 2019, cu aproape trei luni inainte sa implineasca 86 de ani. Primar, apoi consilier local in perioada 2000-2004 și "Cetațean de onoare al Campinei", titlu acordat in anul 2011,…

- Evenimentul va avea loc la complexul Mera Resort din stațiunea Venus, in perioada 12-15 septembrie, eveniment la care vor participa tineri liberali din toata țara. O delegație a TNL Vrancea, reprezentata de Alexandru Ciprian Epure – Președinte TNL Vrancea și Secretarul General al TNL Romania, Angela…

- Ieri, la nivel mondial s-a marcat ziua pentru prevenirea suicidului Violeta Stoica Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, Romania se afla in randul statelor lumii care nu au o strategie propriu-zisa de prevenire a suicidului, ci, la nivelul sistemului de sanatate național, exista anumite planuri…

- Piloții British Airways (BA) au inceput cu data de 9 septembie o greva de 48 de ore, iar zborurile in perioada 9-10 septembrie sunt anulate, potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Majoritatea zborurilor BA, care decoleaza din Marea Britanie, in perioada 9 – 10 septembrie 2019, sunt anulate.…