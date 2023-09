Stiri pe aceeasi tema

- Revenirea copiilor in colectivitați – gradinițe, școli – coincide cu o creștere a numarului cazurilor de Covid-19 și cu apariția, in curand, a virusurilor gripale. Vestea buna este ca variantele noului coronavirus aflate in circulație par ca nu sunt generatoare de forme grave de boala, dar se raspandesc…

- In ultimele 2-3 saptamani, la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș” se prezinta, in medie, 100 de pacienți cu infecția Covid-19. Din fericire, 80 % dintre aceștia nu au nevoie de spitalizare, iar 20% sunt internați pentru monitorizare, cu forme ușoare de de boala. In prezent, in secțiile…

- Se observa o ”creștere relativ alarmanta” a numarului persoanelor diagnosticate cu Covid-19, avertizeaza dr. Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase ”Sfanta Parascheva”din Iași. Medicul pune aceasta creștere pe seama ”fenomenului de relaxare” in privința masurilor de protecție contra Sars-Cov-2.…

- Directorul medical al Institutului «Matei Bals», Adrian Marinescu, a declarat, pentru AGERPRES, ca varianta Eris a noului coronavirus este prezenta si in Romania, dar nu se poate discuta despre un val cum a fost cel anterior, provocat de Omicron. «In momentul in care un virus ramane mult timp in circulatie,…

- Directorul medical al Institutului „Matei Bals”, Adrian Marinescu, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ca varianta Eris a noului coronavirus este prezenta si in Romania, dar nu se poate discuta despre un val cum a fost cel anterior, provocat de Omicron. „In momentul in care un virus ramane mult timp…

- Noua varianta Eris a coronavirusului a ajuns și in Romania, dar nu se asteapta un val precum cel anterior. Directorul medical al Institutului „Matei Bals” , Adrian Marinescu, a declarat miercuri, pentru Agerpres ca varianta Eris a noului coronavirus este prezenta si in Romania, dar nu se poate discuta…

- Medicul Adrian Marinescu da detalii despre noua varianta de COVID: Eris este prezenta in RomaniaDirectorul medical al Institutului "Matei Bals", Adrian Marinescu, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ca varianta Eris a noului coronavirus este prezenta si in Romania, dar nu se poate discuta despre…

- Dr. Adrian Marinescu subliniaza ca ”avem și noi varianta noua Eris” a coronavirusului, ceea ce s-a dovedit prin secvențierile realizate la Institutul ”Matei Balș”. In opinia doctorului Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, aproximativ 30% dintre…