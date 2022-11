DP World investește 75 milioane dolari pentru a genera noi capacități de operare în Portul Constanța Anul 2023 va aduce un moment istoric pentru Portul Constanța. Prin construirea unui terminal unic de tip RORO in cel mai important port de la Marea Neagra, DP World , compania din zona de transport internațional activa in peste 70 de țari, consolideaza poziția Portului Constanța pe piața mondiala. Proiectul va fi finalizat pana la finalul anului 2023, dar fiecare sector terminat al investiției va fi dat imediat in folosința. „DP World iși extinde terminalul din Portul Constanța. O extindere care va crește capacitatea de operare atat a terminalului, cat și a Portului Constanța. Terminalul RORO… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

