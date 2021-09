Dozele de vaccin retrase de la utilizare în Japonia conţineau particule metalice - Anunțul făcut de autorități Japonia a anuntat saptamana trecuta suspendarea de la utilizare pentru vaccinurile provenite din trei loturi, reprezentand in total peste 1,6 milioane de doze, dupa ce medicii din mai multe centre de vaccinare au declarat ca au descoperit corpuri straine in fiolele cu vaccinuri, potrivit Agerpres. Analizele au fost realizate de compania Moderna asupra unuia dintre loturile vizate: particula descoperita s-a dovedit a fi "otel inoxidabil", potrivit unui comunicat publicat in comun cu grupul farmaceutic japonez Takeda, care importa si distribuie aceste vaccinuri in arhipelagul nipon.Problema pare… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile nipone au anuntat luni ca investigheaza in continuare originea impuritatilor detectate in mai multe fiole de vaccinuri ale companiei Moderna fabricate in Spania, relateaza EFE. Japonia a decis saptamana trecuta sa suspende de la utilizare 1,63 milioane doze de vaccin Moderna produse intr-o…

- Regiunea Okinawa din Japonia a suspendat duminica utilizarea vaccinului anti-COVID-19 produs de compania americana Moderna dupa descoperirea unor noi loturi de seruri contaminate, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP. Aceasta decizie a fost luata la o zi dupa demararea unei anchete de Ministerul…

- Japonia investigheaza decesele a doi barbati care au primit vaccinuri anti-COVID-19 de la Moderna, provenite din loturile a caror utilizare a fost suspendata în urma semnalarii unei contaminari, a anuntat sâmbata Ministerul nipon al Sanatatii, citat de AFP.Cei doi barbati, în…

- Ministerul Sanatatii din Japonia a declarat joi ca s-au gasit particule straine in unele doze de vaccin COVID-19 de la Moderna. Aproximativ 1,63 milioane de doze au fost carantinate ca masura de precautie. Dozele suspecte au fost fabricate in Europa. „Moderna confirma ca a fost notificata cu privire…

- Ministerul Sanatatii din Japonia a declarat joi ca s-au gasit particule straine in unele doze de vaccin COVID-19 de la Moderna. Aproximativ 1,63 milioane de doze au fost carantinate ca masura de precautie. Dozele suspecte au fost fabricate in Europa. „Moderna confirma ca a fost notificata cu privire…

- Ministerul Sanatatii din Japonia a anunțat, joi, ca s-au gasit particule straine in doze de vaccin anti-COVID-19 de la Moderna. Aproximativ 1,63 milioane de doze au fost carantinate ca masura de precautie. Dozele suspecte au fost fabricate in Europa. “Moderna confirma ca a fost notificata cu privire…

- Japonia a anuntat joi, 26 august, suspendarea utilizarii a 1,63 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 produse de compania americana Moderna, dupa semnalarea prezentei unor impuritati in trei loturi distribuite in tara, relateaza agenția France Presse, preluata de Agerpres . Grupul farmaceutic…

- Compania farmaceutica americana Moderna a anuntat marti ca productia de vaccinuri pentru Covid-19 a partenerilor sai din afara Statelor Unite inregistreaza intarzieri din cauza operatiunilor de testare in laboratoare care au avut loc in ultimele cateva zile, incetinind productia pe pietele respective,…