Dozele de vaccin anticovid ajung la Constanta in aceasta dimineata. Tot azi incep si primele vaccinari

- Chiar de Craciun, Romania si celelalte state membre ale Uniunii Europene au trecut prin momente istorice: au primit primele doze de vaccin anti-covid. Cele 10 mii, alocate tarii noastre, au ajuns in Vama Nadlac-2 in jurul pranzului.

- Cele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID 19, produs de Pfizer si BioNTech, au intrat in tara in urma cu cateva ore, prin punctul de frontiera Nadlac 2. Dozele de vaccin au nevoie sa fie depozitate la o temperatura constanta de -80 de grade Celsius, astfel ca au fost aduse cu o furgoneta special…

- In ziua de Craciun, vineri dimineața, in jurul orei 10:00, prin Vama Nadlac 2 vor intra primele 10.000 de doze de vaccinuri anti-Covid, a anunțat Comitatul național de coordonare a activitaților privind vaccinarea anti-Covid, joi seara. Sambata, in jurul orei 07:00, acestea vor ajunge la Institutul…

- Agenția Federala americana pentru Medicamente (FDA) a dat unda verde pentru administrarea vaccinului Pfizer-BioNTech impotriva COVID-19, deschizind calea pentru o campanie masiva de vaccinare in toata tara. Prima vaccinare va fi efectuata, dupa cum a promis presedintele in exercitiu Donald Trump, in…

- Agentia pentru Alimente si Medicamente din SUA (FDA) a acordat o autorizatie de utilizare de urgenta a vaccinului, dezvoltata de Pfizer si BioNTech, care s-a dovedit a avea 95% eficienta in prevenirea bolii, intr-un studiu in stadiu tarziu. Primele vaccinari sunt asteptate in cateva zile, transmite…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, crede ca Uniunea Salvati Romania nu a castigat nimic din “mesajul coroziv”cu care ataca PNL ”de dimineata pana seara” si se intreaba cum este posibil sa ataci partenerul cu care vrei sa faci o intelegere, considerand ca USR nu este credibil…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a decis in ședința extraordinara de luni, 5 octombrie, obligativitatea purtarii maștii la 100 de metri de unitațile de invațamant preuniversitar.”Hotararea 42 care prevede ca din 7 octombrie, de la 7.00, se instituie obligativitatea purtarii…

- Candidatul PSD la primaria Craiova, Lia Olguta Vasilescu, a obtinut 34,3%, candidatul PNL, Nicolae Giugea - 24,53%, candidatul PER, Antonie Solomon - 20,8%, iar candidatul Aliantei USR-PLUS, Lucian Bernd Sauleanu - 12,79% din voturile valabil exprimate, potrivit rezultatelor partiale ale Autoritatii…