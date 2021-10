Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Berbecar, fostul șef al Autoritații Naționale de Management al Calitații in Sanatate (ANMCS), demis de Florin Cițu dupa incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța,...

- ​Premierul Florin Cițu a anunțat mai multe demiteri dupa incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, in urma caruia 7 persoane și-au pierdut viața . In afara Stelei Halichidis, managerul unitații medicale, a mai fost demis și Vlad Berbecar, președintele Autoritații Naționale de Management…

- Premierul Florin Cițu a anunțat vineri ca i-a cerut primarului PNL din Constanța, Vergil Chițac, sa o demita pe directoarea Spitalului de Boli Infecțioase, unde s-a produs incendiul in care au murit șapte oameni. In plus, premierul a spus ca l-a demis pe președintele Agenției de management in sanatate,…

- Medicul Vlad-Teodor Berbecar, presedintele Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS), institutie publica aflata in suborninea Guvernului a explicat pentru News.ro care este situatia la zi in ceea ce priveste numarul de unitati sanitare acreditate ANMCS sau aflate in curs…