Stiri pe aceeasi tema

- Horia Moculescu a fost nevoit sa se opereze. "Sunt intr-o perioada mai dificila a vietii mele. M-am operat, am sindromul Morton. Merg asa, uneori mai greu, pentru ca doctorul a considerat ca trebuie sa nu imi taie un nerv, care trebuia eliminat. Este neplacuta aceasta durere. Incerc sa ma…

- Deea și Skizzo Skillz au devenit astazi parinții unui baiețel perfect sanatos, caruia i-au pus numele Sayan. Cei doi mai au impreuna o fetița, pe Samia, in varsta de patru ani. Deea a avut programata cezariana miercuri, 16 octombrie, la ora 10.00, iar inainte de a pleca la spital, iubita artistului…

- La 69 de ani, Nelu Vlad și Azur umplu salile unde canta, amintind nostalgicilor de melodii care, fara sa fi fost difuzate in comunism, la radio ori la TV, capatasera peste noapte o popularitate uriașa. “Mona”, “Cenușareasa”, “Mama mea e florareasa” ori “Prințișorul meu”, socotite de mulți primele manele,…

- Dezvoltarea unei tari se raporteaza si la nivelul de educatie al populatiei, unde rolul profesorilor este esential, afirma premierul Viorica Dancila, sambata, intr-un mesaj adresat cu prilejul Zilei Internationale a Profesorului. Ea afirma ca "Guvernul este pregatit sa gaseasca solutiile necesare…

- "Ieri s-a apropiat de mine un bețiv, murdar și cu un aspect neingrijit, fara pantofi și cu camașa rupta, mi-a cerut 20 de lei, i-am dat o hartie de 50 lei, mi-a spus: "Multumesc frumos, șefa! Dumnezeu sa te rasplateasca ". Am exclamat – Ai grija de tine! Nu iși lua ochii de la mine, dintr-o data…

- Cristina Ich posteaza des fotografii și mesaje pe rețelele de socializare, iar fanii s-au ingrijorat in momentul in care vedeta a lipsit pentru un timp din mediul online. Cristina Ich le-a transmis ca se confrunta cu unele probleme de sanatate. Are febra și migrene, iar medicii i-au interzis sa ia…

- Gabi Balint a tinut sa le multumeasca si celor care i-au transmis mesaje de sustinere, prin intermediul unei postari pe contul de Facebook. A fapcut si o gluma, de la ferestra salonului sau fiind vizibil un afis publicitar cu Marius Lacatus, fostul sau coleg de la Steaua si de la echipa nationala.…

- Spectatorii prezenti intr-un numar mare au asteptat urcarea in ring a lui Adrian Maxim si Alexandru Lungu, cand atmosfera a devenit incendiara.La categoria 65 kg, Adrian Maxim a obtinut o victorie clara la puncte in fata armeanului Artyom Grigoryan. Incurajat si de o galerie personala echipata in…