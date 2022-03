Stiri pe aceeasi tema

- Maternitatea „Elena Doamna" din Iasi are probleme in a gasi sa angajeze un medic primar specializat pe neonatologie in urma unei selectii de dosare, fara concurs, dar pentru o perioada determinata. Acestia au scos la mijlocul lunii postul la concurs, dar nu s-a inscris nimeni, asa ca acesta a fost…

- La finele lunii ianuarie 2022 Judecatoria Chisinau a decis continuarea procedurii de insolvabilitate si inițierea procedurii simplificate a falimentului în privința companiei Glamis SRL, care a fost pâna anul trecut proprietara uneia dintre cele mai mari retele de magazine de calculatoare…

- Victor Vlad Grigorescu, fost ministru al Energiei in Guvernul Cioloș, in perioada noiembrie 2015 – ianuarie 2017, a fost condamnat miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie la plata unei amenzi penale de 48.000 de lei, intr-un dosar in care este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata…

- Noi perchezitii au loc, vineri dimineata, in municipiul Ploiesti, la clanul interlop Austrianu. Descinderile il vizeaza pe unul dintre membri care, desi se afla sub control judiciar intr-o speta privind infractiuni rutiere, a continuat sa incalce legea, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.…

- In cursul zilei de duminica, polițiștii timișeni au depistat in localitațile Bencecu de Sus și Izvin doi barbați in varsta de 42 și 65 de ani, care nu aveau permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Pe numele acestora au fost intocmite dosare penale sub aspectul savarșirii infracțiunii…

- Liderul Partidului Laburist de opoziție din Marea Britanie, Sir Keir Starmer, a declarat duminica, 16 ianuarie, ca, prim-ministrul Boris Johnson a „incalcat legea” și apoi „a mințit” cu privire la petrecerile desfașurate la Downing Street in timpul restricțiilor COVID-19. Sir Keir a spus: „Cred ca a…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a ajuns la concluzia ca, Igor Dodon nu a încalcat legea, atunci când a deținut în același timp funcția de președinte al Republicii Moldova și funcția președinte al Federației de Șah. În decizia publicata pe site-ul ANI se menționeaza…

- Vlad Batrincea, vicepresedintele Parlamentului, deputatul PSRM, a calificat drept ilegale deciziile celor sase membri CEC care, intr-o sedinta nocturna, au suspendat turul doi al alegerilor din Balti.