Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Moldovan, un soț rabdator și ascultator la cumparaturi. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fostul antrenor de la Rapid in timp ce ii facea pe plac femeii alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste. Imaginile dovedesc faptul ca…

- Emilia Ghinescu a avut mare grija ca fiul ei sa fie un baiat educat și noi avem dovada cand spunem asta, pentru ca paparazzii celui mai tare site de știri mondene din țara, Spynews.ro, au fost pe „urmele” artistei și ale fiului ei și au observat tot ce fac ei cand sunt impreuna. Avem imagini rare cu…

- Dovada ca Raul Rusescu e un soț calm și rabdator! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fotalist in timp ce a mers, alaturi de soția lui, la un centru comerial din București. Cum se comporta acesta cu femeia alaturi de care traiește o frumoasa poveste…

- Bogdan Radulescu, organizatorul festivalurilor Untold și Neversea, și soția lui au fost surprinși in ipostaze rare de paparazzii SpyNews.ro. Prezentatoarea TV Roxana Hulpe urmeaza sa aduca pe lume primul lor copil, in curand. Totuși, viitorii parinți nu au renunțat la ieșirile in oraș cu prietenii.

- Florin Calinescu este un actor indragit de catre publicul din Romania, iar fanii au fost bucuroși sa il vada și pe micile ecrane. Pe langa personalitatea remarcabila, se pare ca actorul se descurca perfect și in intimitatea locuinței, ocupandu-se de treburile casnice. Iata cum a fost surprins de paparazzii…

- Cine o ajuta pe Camelia Șucu, una dintre cele mai de succes femei de afaceri din Romania atunci cand merge la cumparaturi. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din țara, SpyNews.ro, sunt mereu pe urmele vedetelor din showbiz-ul romanesc și le surprind in momente și ipostaze total neașteptate.…

- Viorel Hrebenciuc, imagini rare, dupa ce a fost eliberat din inchisoare. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, sunt mereu pe faza și l-au surprins pe fostul politician in timp ce se bucura de viața și de libertate, la una dintre terasele unui local de fițe din Capitala.…

- Flick și Denisa Filcea sunt parinți model. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, i-au surprins pe cei doi indragostiți in timp ce au ieșit la cumparaturi, intr-un centru comercial din Capitala, alaturi de minunea din viața lor.