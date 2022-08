Douăzeci de persoane sunt încă dispărute în urma puternicei explozii de la Erevan Douazeci de persoane sunt inca date disparute dupa explozia puternica si incendiul care a urmat, produse duminica intr-o zona comerciala din Erevan, potrivit unor surse locale citate de EFE. Potrivit celor mai recente date ale Ministerului armean al Sanatatii, citate de ziarul Lragir, evenimentul a provocat, de asemenea, cel putin doi morti si 60 de raniti. Operatiunile de salvare sunt ingreunate de imposibilitatea de a folosi echipamente grele la locul incidentului, in conditiile in care in cursul dupa-amiezii au fost gasite persoane sub daramaturile provocate de explozie, au declarat surse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

