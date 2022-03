Stiri pe aceeasi tema

- Turneul nr. III al Campionatului Național de senioare de polo pe apa s-a jucat la Targu Mureș. Dupa cele doua etape desfașurate in bazinul olimpic acoperit din Complexul de agrement Week-end, in clasament Steaua București are un avans de 6 puncte fața de urmaritoarea sa, Rapid București. Chiar daca…

- Potrivit INFP, in ziua de 14.03.2022, 09:31:53 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, ARGES un cutremur mediu cu magnitudinea EWS 4.2, la adancimea de 167.85 km.Cutremurul s-a produs la 46km NE de Pitesti, 60km SV de Brasov, 75km NV de Ploiesti, 100km SE de Sibiu, 116km NV de…

- In perioada 25-27 februarie in Arad s-a desfașurat finala Campionatului Național de Judo, Juniori II (sub 18 ani), competiție la care au participat 352 sportivi. CSM Baia Mare a participat la competiție cu cinci sportive, reușind sa obțina o medalie de argint și un loc 5. Medalia de argint a fost obținuta…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile miercuri, 23 februarie, in intervalul orar 09.00-14.00, in Baia Mare, str. Petofi Sandor, din cauza unei avarii la branșament. Pana la ora 12.00 nu vor avea apa la robinete locuitorii de pe strazile Faget si Valea Mare din Sighetu Marmatiei…

- Cotidianul Zi de Zi va prezinta cateva din principalele evenimente sportive aflate in calendarul sportiv al județului Mureș. Evenimente organizate acasa: Popice: Campionat de juniori U23, masculin, eveniment organizat sambata, 26 februarie, in arena de popice de pe strada Calarașilor (sub podul Mureș).…

- Sportivii sectiei de atletism a CSM Ploiesti au participat, in weekend, la doua competitii desfasurate in Capitala, reusind sa obtina doua locuri 2 si un loc 3, dar si alte clasari in apropierea podiumului. Teodora Iancu (in foto) a reprezentat clubul ploiestean la „Cupa Municipiului Bucuresti”, reusind…

- Facultatea de Medicina din cadrul UMFST "George Emil Palade" Targu Mureș va avea, din aceasta toamna, prima generație de studenți la programul Asistența Medicala Generala in Bistrița Nasaud. Autoritațile bistrițene au fost in discuții, anul trecut, și cu Universitatea de Medicina din Cluj Napoca pentru…

- CS Electromures Romgaz Tg.-Mureș a caștigat Cupa Romaniei la popice feminin pe echipe, dupa ce a castigat si cea de-a treia etapa, ultima, a competitiei, desfasurata la Ploiesti, la sfarșitul saptamanii trecute. Formația muresana, alcatuita din Monica Dan, Maria Ciobanu, Fekete Reka, Seres Bernadett,…