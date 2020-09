Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Formația antrenata de Alexandru Pelici va juca sambata, de la ora 11, in deplasare, cu Aerostar Bacau. Rosso-nerii vin dupa un eșec usturator cu Petrolul Ploiești (0-4 pe teren propriu), iar Aerostar s-a vazut invinsa la limita in confruntarea cu Farul Constanța. CSM Reșița se afla in acest…

- ​ASU Politehnica Timișoara a învins formația Universitatea Cluj, luni, în deplasare, cu scorul de 1-0, într-un meci din etapa secunda a Ligii a II-a.Unicul gol al partidei a fost înscris de Popovici în minutul 70.Marti, de la ora 17.00, etapa se încheie…

- Doua meciuri, doua victorii pentru FC Farul Constamta in startul Ligii a 2 a, edisia 2020 2021. FC Farul Constanta are un start de stagiune 2020 2021 a Ligii a 2 a fara greseala, inregistrand victorii in ambele meciuri jucate pana acum in campionat: 2 1 in deplasare cu Petrolul Ploiesti o contracandidata…

- Eșecul suferit in partida de la Slobozia, cu Unirea, scor 0-1, i-a pus la treaba pe conducatorii formației Turris Turnu Magurele. Eric Lincar a primit doi noi jucatori chiar la inceputul acestei saptamani. Primul semnat a fost mijlocașul Alin Tegle (24 de ani), ultima oara la CSM Reșița. Teleormanenii…

- FC Farul Constanta se pregateste de debutul in noul sezon al Ligii a Doua la fotbal. Echipa pregatita de Ianis Zicu va juca marti, de la ora 19.30, in deplasare cu Petrolul Ploiesti, meci care va avea loc pe stadionul „Ilie Oana”.In campionatul trecut, intrerupt și, ulterior, „inghețat” din cauza pandemiei…

- Sediul Casei Fotbalului din Bucuresti, a gazduit tragerea la sorti a Ligii 2, sezonul 2020-2021. In acest sezon vor fi 21 de echipe, printre care si maramuresenii de la ACS Fotbal Comuna Recea. Echipa Pandurii Targu Jiu a primit licenta pe ultima suta de metri. In etapa inaugurala a noului campionat,…

- "Echipa noastra va incepe noul sezon al Ligii a 2 a cu un derby de traditie al fotbalului romanescldquo;, anunta reprezentantii FC Farul Constanta, pe site ul oficial.Astfel, in prima etapa a campionatului, alb albastrii vor intalni pe Petrolul Ploiesti, in deplasare, pe stadionul ldquo;Ilie Oana" din…

- CFR CLUJ CRAIOVA. CFR Cluj si Craiova se intalnesc, duminica, de la 20:00, intr-o veritabila finala a Ligii 1. CFR Cluj are sansa sa se desprinda in fruntea clasamentului, in timp ce Craiova se poate apropia la un singur punct de lider, in cazul unei victorii. Despartite de patru puncte in acest…