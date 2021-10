Doua unități de învățământ din Iasi au suspendat cursurile „față în față” Comitetul Județean Pentru Situații de Urgența (CJSU) Iași a adoptat o hotarare prin care se suspenda cursurile „fața in fața” la doua unitați de invațamant din muncipiul Iași pentru o perioada de 14 zile. In același timp, doua licee iși vor relua de luni activitatea cu ore „fața in fața”. Cele doua unitați de invațamant pentru care s-a luat hotararea de a trece la ore online sunt Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Iași (incepand cu data de 14 octombrie) și Școala Postliceala Sanitara „Aprendis” Iași (incepand cu 15 octombrie). Cele doua licee care revin de luni, 18 octombrie, la formatul de… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

