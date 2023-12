Stiri pe aceeasi tema

- 24 de soldati rusi au murit, iar alti 11 au fost spitalizati, dupa ce au fost otraviti de doua femei la Simferopol, in Crimeea, teritoriu ucrainean ocupat de Rusia, informeaza agenția Ukrinform. Informatia a fost furnizata de grupul ucrainean „Information Resistance”, care citeaza surse ruse.Femeile…

- Ucraina acuza Rusia de otravirea cu „mercur si arsenic” a Mariannei Budanova, sotia sefului spionajului militar ucrainean, Kirilo Budanov, a declarat miercuri un purtator de cuvant al GUR, Andrii Iusov, relateaza AFP, potrivit News.ro.

- Mai multe explozii au fost auzite in orașul Odesa, din sudul Ucrainei. Anterior, Forțele Aeriene au avertizat ca Rusia ar putea sa lanseze rachete balistice in regiune.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Ucraina in timpul zilei de marți,…

- Atacul cu rachete ucrainene asupra șantierului naval din Sevastopol, in Crimeea anexata de Rusia, a provocat daune importante unei nave de debarcare și unui submarin rusesc de mari dimensiuni, au aratat imaginile din satelit comercial.

- Ucraina a lansat in noaptea de marți spre miercuri, in jurul orei 3.00, zece rachete asupra orașului-port Sevastopol din Crimeea, care a fost anexata ilegal de Rusia in anul 2014, conform guvernatorului instalat de Rusia, Mihail Razvojaev, relateaza Kommersant.

- Noul ministru al apararii de la Kiev intra tare pe frontul razboiului: Promisiunea facuta de Rustem UmerovParlamentul ucrainean a aprobat miercuri numirea lui Rustem Umerov in functia de ministru al apararii, iar in primele sale declaratii in aceasta noua calitate, oficialul a promis sa recastige…