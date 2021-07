Doua trenuri de marfa, operate de companii private, s-au ciocnit joi dimineața in zona Fetești. La ora 23:20 trenul 60514 aparținand Tim Rail Cargo remorcat cu EA 194 (CFR Calatori) a tamponat violent trenul 50790 aparținand Express Fowarding remarcat cu DA 1655 (DB CARGO) in stația Fetesti. Conform clubferoviar.ro (foto), unul din cele doua trenuri ar fi depașit semnalul de intrare pe oprire și a intrat peste trenul care era oprit in stație. Surse neoficiale afirma ca ambii mecanici de locomotiva ar fi decedat. In prezent, circulația feroviara este oprita in zona. The post Doua trenuri s-au ciocnit…