Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si alte cateva au fost ranite la Odesa, in timpul bombardamentelor efectuate de trupele ruse in seara de 9 mai. Potrivit comandamentului operațional „Sud”, in total șapte rachete au fost lansate peste Odesa.

- Un tren a deraiat, luni, 9 mai, in apropiere de capitala Austriei, accidentul feroviar soldandu-se cu zeci de victime. Tragedia a avut loc in jurul orei 18:00, ora locala, in apropierea orașului Munchendorf, transmite Deutsche Welle. Potrivit informațiilor, o persoana si-a pierdut viata și aproape 30…

- Un grav accident rutier care a dus la blocarea totala a circulatiei pe DN 7 / E 81, intre Sibiu si Valcea, in urma caruia o persoana a murit, s-a produs luni dimineata, 11 aprilie, in zona Brezoi, pe Valea Oltului.

- O explozie a avut loc azi-noapte intr-un club din capitala Azerbaidjan, Baku. O persoana a murit și alte 31 sunt ranite dupa un incendiu care a izbucnit ca urmare a deflagrației, relateaza Associated Press, citata de Reuters și Digi24.

- O explozie a avut loc azi-noapte intr-un club din capitala Azerbaidjan, Baku. O persoana a murit și alte 31 sunt ranite dupa un incendiu care a izbucnit ca urmare a deflagrației, relateaza Associated Press, citata de Reuters.

- Resturile rachetei au distrus un autobuz și au incendiat o cladire rezidențiala din districtul Kurenivka al capitalei, dupa ce au fost interceptate de apararea antiaeriana a Ucrainei, a declarat Serviciul de Stat de Urgența al Ucrainei. Autobuzul nu transporta niciun pasager, dar a fost complet distrus.…

- O persoana a murit și trei au fost ranite, luni, in urma unui accident de circulație care a avut loc pe DN 14, in zona localitații Slimnic, din județul Sibiu. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, traficul este intrerupt pe DN 14 Mediaș – Sibiu, in afara localitații Slimnic, județul Sibiu,…

- Un autocar cu aproximativ 50 de ucraineni a iesit de pe o sosea din Italia, iar o persoana a murit si alte cateva au fost grav ranite, au anuntat duminica pompierii, conform Reuters.Accidentul s-a produs pe autostrada dintre Cesena si Rimini, pe coasta de nord-est.