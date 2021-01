Doua transporturi cu sute de cutii cu vaccinul Pfizer vor ajunge in țara noastra luni și marți, iar vaccinul Moderna va sosi tot in cursul saptamanii viitoare in Romania. Cele doua transporturi de la Pfizer vor fi aduse pe cale aeriana, astfel: Aeroportul București-Otopeni – 14 cutii (luni) și 11 cutii (marți); Aeroportul Cluj-Napoca – […] The post Doua transporturi importante de vaccin Pfizer sosesc luni și marți in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .