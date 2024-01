Stiri pe aceeasi tema

- O investigație privind neplata unei cine copioase, in valoare de 82.000 de coroane suedeze (8.000 de dolari sau 6.300 de lire sterline), luata in ziua de Craciun la un restaurant din Suedia, va fi redeschisa dupa ce a fost abandonata de poliție, relateaza miercuri, 10 ianuarie, BBC News.Conform informațiilor…

- Politia germana a anuntat duminica, 31 decembrie, arestarea a trei islamisti banuiti ca sunt implicati intr-un plan de atentat care urma sa fie comis cu "o masina" in seara de Anul Nou asupra celebrei catedralei din Koln, informeaza Agerpres preluand AFP.O prima arestare in acelasi caz a fost efectuata…

- Papa Francisc, afectat recent de o inflamatie pulmonara, a spus miercuri, 6 decembrie, ca se simte mult mai bine, desi se confrunta in continuare cu dificultati la vorbire, relateaza agentiile de presa Reuters si ANSA, preluate de Agerpres."Ma simt mult mai bine, dar am dificultati cand vorbesc prea…

- Un tata din Franța a marturisit duminica, 26 noiembrie, ca și-a ucis cele trei fiice minore și s-a predat, au anunțat procurorii și o sursa din cadrul poliției, informeaza AFP, potrivit The Barron's.Barbatul, in varsta de 41 de ani, a mers la secția de poliție din orașul Dieppe, situat pe coasta nordica…

- Politia belgiana a descoperit aproape 700 kilograme de cocaina in partea din spate a unui camion parcat intr-o zona de odihna de pe o autostrada din apropiere de Anvers, a anuntat duminica, 12 noiembrie, procuratura din acest oras portuar, potrivit Agerpres.Soferul camionului, un bulgar in varsta de…

- Fostul lider al Partidului Popular spaniol din regiunea Catalonia, Alejo Vidal-Quadras, a fost impuscat in plina figura, joi, 9 noiembrie, la Madrid, a anuntat politia, potrivit agenției Reuters, preluata de news.ro.Alejo Vidal-Quadras a fost impuscat in Salamanca, un cartier de lux din centrul Madridului,…

- Poliția spaniola a confiscat artefacte antice din aur in valoare de 63,6 milioane de dolari (60 de milioane de euro) furate din Ucraina, dupa ce hoții au fost prinși in timp ce incercau sa le vanda la Madrid. Cele 11 piese, in principal bijuterii, inclusiv coliere, brațari și cercei, dateaza din perioada…

- Un barbat din Polonia a fost arestat dupa ce s-a dat drept manechin in fata unei vitrine, pentru ca apoi sa inceapa sa fure dintr-un centru comercial, dupa incheierea programului, a anuntat politia din Varsovia, potrivit agenției Reuters, preluata de Agerpres."Un tanar de 22 de ani, cu o geanta in mana,…