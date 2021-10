Stiri pe aceeasi tema

- Peste cateva zile vor putea demara lucrarile de modernizare a strazilor Oraștie și Alpiniștilor, din zona Modern. Primaria Timișoara a semnat ordinul de incepere a lucrarilor, din data de 21 octombrie 2021. Aceste strazi nu au mai fost modernizate pana acum si au nevoie de imbunatațirea conditiilor…

- Lucrarile din Municipiul Campia Turzii continua, de aceasta data pe strada Gheorghe Lazar din cartierul Șarat. “Strada Gheorghe Lazar din cartierul Șarat a intrat in reabilitare, dupa finalizarea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Miercuri, 8 septembrie, intre orele 9 și 14, in cartierul Aeroport se vor face lucrari de spalare și dezinfecție a turnului de apa și a rețelei de distribuție. In acest interval, presiunea va fi scazuta. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte…

- La Cugir a fost semnat joi contractul de execuție pentru modernizarea Școlii Gimnaziale Singidava. Lucrarile urmeaza sa fie realizate de catre asocierea Tobimar Construct SRL – SMA Construct SRL care va avea la dispoziție trei luni pentru finalizarea proiectului tehnic și inca 24 de luni pentru executarea…

- Ar fi trebuit sa fie deschisa de vara aceasta, dar noua conducere a Primariei Timișoara s-a lovit și ea de „lucruri neprevazute”. Pentru redeschiderea Bazei Uszoda e nevoie de avize, autorizații și de un protocol cu Facultatea de Arhitectura. Dominic Fritz inca mai spera „ca in curand putem incepe lucrarile”.

- Unul dintre subiectele care au marcat campania electorala pentru alegerea primarului Timișoarei, cel a creșelor, are acum o prima finalitate. Primaria Timișoara a semnat contractul de execuție pentru ridicarea unei noi creșe in zona Calea Lipovei. A fost nevoie de trei licitații pentru ca Primaria Timișoara…

- Lucrarile de reabilitare a bulevardului Cetații avanseaza, astfel ca Primaria Timișoara anunța ca de miercuri, 18 august, se va inchide circulatia pe inca un tronson de pe aceasta artera. De asemenea, in continuare ramane inchis și tronsonul pe care s-a restricționat traficul in urma cu doua luni, astfel…

- Doua strazi pietruite aflate in cartierul Hepat din municipiul Aiud, in lungime totala de 971 de metri, vor fi reabilitate și asfaltate printr-o investiție de peste doua milioane de lei. Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud a lansat miercuri, 21 iulie, in Sistemul…