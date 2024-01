Stiri pe aceeasi tema

- La punerea in scena a faimoasei piese ”Hamlet”, doua spectatoare, aflate in primul rand, au inceput sa manance shaorma ”cu de toate”. Actorul care le-a atras atenția, Cristian Grosu, il juca chiar pe Hamlet, dupa cum a scris Actual de Cluj.

- Uneori, gesturile oamenilor din jurul nostru ne pot șoca in adevaratul sens al cuvantului. Iata cum doua doua domnișoare au reușit sa atraga atenția la o piesa de teatru. Doua clujence, in timp ce se aflau la piesa de teatru „Hamlet”, jucata la Teatrul Național din Cluj, li s-a facut foame, au așteptat…

- Doua clujence iubitoare de teatru au șocat audiența in timpul spectacolului Hamlet, dupa ce au scos din poșete doua shaorme și s-au pus pe mancat liniștite. Totul s-a intamplat la Teatrul Național din Cluj, nu la ceva spectacol susținut intr-o casa de cultura rurala.”Coincidența sau nu... pe cand jucam…

- Dan Balan se confrunta acum cu acuzații serioase din partea utilizatorilor de internet. Dupa un recent concert la Chișinau, mai multe persoane din mediul online au ridicat suspiciuni ca artistul ar fi fost sub influența bauturilor alcoolice in timp ce se afla pe scena. Cum a aparut pe scena? Cum s-a…

- REȘIȚA – Așa descrie regizorul Toma Enache spectacolul pe care l-a pus in scena la Teatrul de Vest! Vineri seara, inaintea primei reprezentații a piesei „Viața e vis”, avea ceva emoții inerente momentului. Dar era sigur pe el, pentru ca știa ca a facut treaba buna dupa trei luni de munca alaturi de…

- Spectacolul ”Dosarele Siberieiˮ al Teatrului National ”Mihai Eminescuˮ din Chisinau va fi prezentat, joi, pe scena Espace Lumen, cu sprijinul Institutului Cultural Roman de la Bruxelles, potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat de presa transmis de ICR, in cadrul celui mai amplu turneu european realizat…

- O clujeanca a fost martora unei scene ireale. Joi dimineața, zeci de oameni au coborat pe trotuar din autobuzul 30 și au stat in frig, așteptand un alt autobuz, pentru ca Poliția sa intervina pentru a da jos proprietarul unui caine fara botnița. Oamenii din autobuz și-au manifestat acordul in ceea…

- Anual, la data de 14 octombrie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din an, Sfanta parascheva. Sute de mii de credincioși participa la pelerinajul anual dedicat Sfintei, in Iași, la Catedrala Motropolitana. Iata ce a facut un barbat dupa ce a asteptat 20 de ore la coada.