Stiri pe aceeasi tema

- In așteptarea deschiderii expoziției dedicate lui Constantin Brancuși, Galeria Jecza din Calea Martirilor nr. 51/52 va prilejui miercuri, 27 septembrie, de la ora 19:00, o intalnire a publicului cu „Regele Bronz”, supranumele dat sculptorului Peter Jecza, la aproape 15 ani de la dispariția acestuia.…

- Wizz Air , compania aeriana cu cea mai rapida creștere din Europa și cea mai sustenabila din punct de vedere ecologic pe plan global [1] , este mandra sa anunțe un punct de reper semnificativ, sarbatorind 80 de milioane de pasageri in Romania. Aceasta realizare evidențiaza angajamentul ferm al companiei…

- Spectacolul „Caravaggio” produs de Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara va fi prezentat miercuri, 27 septembrie, ora 20:00, in cadrul Festivalului Teatrelor Maghiare la București - BUKFESZT, ediția a II-a. Festivalul este organizat de Uni

- Spectacolul „Caravaggio”, pus in scena de teatrul maghiar „Csiky Gergely” din Timișoara, va fi jucat in 27 septembrie, de la ora 20:00, in sala Majestic a teatrului Odeon, in cadrul Festivalului Teatrelor Maghiare la București – Bukfeszt, organizat de Uniunea Teatrelor Maghiare din Romania – MASZIN…

- Descinderi ale polițiștilor de la arme și muniții, marți, la Timișoara. Oamenii legii au percheziționat casa unui timișorean care deținea zeci de arme letale, dar și mii de cartușe letale și neletale. El este cercetat penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, dar și pentru contrabanda…

- Compania aeriana romaneasca HiSky anunța ca va lansa operarea de zboruri comerciale regulate de pe Aeroportul „Traian Vuia” din Timișoara spre Aeroportul din Tel Aviv (Israel). HiSky va inaugura la inceputul acestei toamne zborurile comerciale regulate. Potrivit reprezentanților biroului de comunicare…

- La mijlocul anului dedicat Timișoarei – Capitala Europeana a Culturii și in deschiderea stagiunii 2023-2024, Teatrul Național din Timișoara invita publicul la finele saptamanii viitoare sa vada un spectacol realizat impreuna cu doua instituții de cultura din Europa.

- Chiar inainte de ridicarea cortinei peste noua stagiune, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara organizeaza evenimentul intitulat Actor's World Championships - Olimpiada Actorilor. Manifestarea, devenita tradiționala, va avea loc anul acesta in perioada 2-3 septembrie.