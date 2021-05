Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Griech a preluat, începând cu data de 1 mai, funcția de director general al E.ON Energie România, având responsabilitatea integrala a segmentului Soluții Clienți, atât aria B2C, cât și B2B. Totodata, va îndeplini și rolul de membru al Board-ului E.ON…

EMS Floor Group, grup de companii specializate in aplicarea de pardoseli pe baza de rașini, cu operațiuni in cinci state din Uniunea Europeana, l-a numit pe Silviu Toader, cu experiența de...

- EMS Floor Group, grup de companii specializate in aplicarea de pardoseli pe baza de rasini, cu operatiuni in cinci state din Uniunea Europeana, l-a numit pe Silviu Toader, cu experienta de peste 20 de ani in vanzari si dezvoltare de business, sa preia functia de director general pentru Romania si Ungaria,…

- - Conduceți, de doua decenii și ceva, mai exact din 1999, aceasta instituție cu un rol definitoriu in viața de fiecare zi a locuitorilor și instituțiilor din județul Timiș. The post Ilie Vlaicu, director general Aquatim: „Poate parea surprinzator, dar Romania este una dintre țarile europene cu resurse de…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, a avut, in data de 4 martie, o intrevedere cu dl. Keisuke Mizuno, prilejuita de incheierea mandatului oficialului nipon ca director general al Japan External Trade Organization (JETRO) Romania. In cadrul aceleiași intalniri,…

- Industria hoteliera a inregistrat in 2020 o scadere a cifrei de afaceri de aproximativ 70% fata de anul anterior, a declarat marti Simona Constantinescu, director general Ana Hotels, citata de Agerpres , mentionand ca industria HoReCa este cea mai afectata, iar multe afaceri nu vor trece peste aceasta…

- Gheorghe Achim, actual director de producție Cugir in cadrul Star Transmission, a preluat funcția de director general al Star Transmission și director general interimar al Star Assembly incepand cu 1 ianuarie 2021. In aceasta funcție, Gheorghe Achim il inlocuiește pe Klaus Eichhorn. Klaus Eichhorn a…

