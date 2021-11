Două sindicate amenință cu proteste dacă testele de salivă se vor face în școli Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” anunța ca vor declanșa proteste de luni, 22 noiembrie, daca testele de saliva se vor face in școli. Cele doua sindicate arata ca, in ultima perioada, deciziile importante care vizeaza funcționarea sistemului de invațamant au fost luate „in total dispreț” fața de salariații din acest domeniu și fața de elevi. Sindicatele menționeaza condiționarea deschiderii școlilor exclusiv pe baza ratei de vaccinare de 60% a salariaților, „fara a se ține cont de faptul ca un asemenea procent nu a fost reglementat/… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

