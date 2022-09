Stiri pe aceeasi tema

- Ponderea angajatilor ale caror roluri s-au schimbat in urma implementarii solutiilor de automatizare continua sa creasca si ajunge la 34% la nivel global, fata de 23% in 2020, potrivit celei mai recente editii a raportului Deloitte Automation with Intelligence, efectuat in 34 de tari, inclusiv Romania,…

- ”Peste jumatate dintre cei angajati de la debutul pandemiei de compania de software au ajuns in echipa la recomandarea unui membru mai vechi al acesteia. La gradul mare de retentie si recomandare pe care il raporteaza compania contribuie atmosfera de lucru, relevanta pentru 84% dintre angajati, dar…

- Spyrosoft Solutions, recunoscuta in 2022 pentru a doua oara drept una dintre Fastest growing technology company in Europe, ofera echipei sale posibilitatea de a lucra remote, la cerere, și cu un program flexibil, ceea ce a contribuit la creșterea gradului de satisfacție al angajaților. In consecința,…

- Clujul a fost ales de Enablon pentru deschiderea primului centru R&D din Romania. Compania (parte a grupului Wolters Kluwer) urmarește angajarea a aproximativ 30 de programatori pana la finalul anului, vizand o echipa de 100 in urmatorii 5 ani. Noile locuri de munca sunt disponibile in Cluj-Napoca,…

- Orarul eMag de Sfanta Marie. Programul showroom-urilor pentru ziua de 15 august. EMAG este una dintre cele mai mari companii și cel mai mare magazin online din Romania. Avand in vedere valul constant de cereri inclusiv in zilele de sarbatoare, angajații muncesc. Astfel, pe data de 15 august, de Sfanta…

- Wizz Air face angajari in șapte dintre bazele sale din Romania, printre care se afla și Bacaul. Compania aeriana intenționeaza sa angajeze peste 100 de insoțitori de zbor și, in acest sens, s-a stabilit un calendar al recrutarilor. In Bacau, evenimentele de recrutare vor avea loc pe 12 august și 13…

- Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 29.07.2022, ora 12.00, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de RESPONSABIL PROCES in cadrul BIROU RELATII CU PUBLICUL- DEPARTAMENT COMERCIAL- 1 POST 1.Criterii generale: cetatenie…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air cauta sa angajeze circa 100 de insoțitori de zbor in Romania și lanseaza un calendar privind recrutarile in mai multe orașe ale țarii. Cel mai mic salariu brut... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!