- Singura divizionara secunda din Timis a facut o figura frumoasa in cel mai dificil test al verii pentru ea. A fost CFR Cluj – CSC Dumbravita (doar) 1-0 ieri, la Brasov, in primul joc de pregatire al ardelenilor si al doilea al alb-verzilor in doar trei zile. Timisenii, care au inceput practic perioada…

- CSC Dumbravița a inceput amicalele cu un adversar din Liga a IV-a. Ieri, a fost 9-1 pentru divizionara secunda in jocul de la Ciacova, cu localnica Progresul. Alb-verzii au folosit numele noi de la reunire, dar și o serie de tineri aflați in probe. Ghinescu (min. 5), Amariei (17), nou sositul Sofran…

- Rapid a pastrat spre finalul sarbatorii centenarului un moment special: mai multe drone au „colaborat” astfel incat deasupra stadionului din Giulești sa apara mesaje speciale și sigla clubului. Comanda online AICI aceasta revista excepționala: „100 de motive sa iubești Rapidul” » 156 de pagini PREMIUM…

- La data de 15 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș au efectuat 4 percheziții domiciliare in localitațile Giarmata și Cernateaz, din județul Timiș, la persoane banuite de savarșirea mai multor infracțiuni de furt calificat. Din cercetari a reieșit faptul ca, in perioada…

- Ploi torențiale cu grindina, in Timiș. Au fost emise 2 mesaj RO-Alert. In intervalul orar 14:30-15:30, pentru localitațile Giarmata, Ghiroda, Sanandrei și Dumbravița, intra in vigoare o avertizare COD ROȘU de averse torențiale.

- O coliziune dintre o masina si un autotren, in comuna Dumbravița, judetul Timis, spre A1, s-a soldat cu doi morti si un ranit. „In urma apelului primit prin SNUAU, la ora 14:08, am fost solicitați sa intervenim la un accident rutier. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului…

- Impact mortal! Un barbat in varsta de 64 de ani a condus un autoturism pe DJ691, dinspre localitatea Giarmata spre localitatea Dumbravița din județul Timiș, iar la un moment dat a efectuat manevra de depașire și a intrat in coliziune cu un autotren condus de un barbat in varsta de 26 de ani, care circula…

- Sportivi din 12 țari vor fi prezenți in acest weekend in Timișoara pentru ”Romanian Challenge”, etapa din Central European Padel Tour (CEPT), care se va desfașura la Padel Center, din Dumbravița. In anul Capitala Europeana a Culturii, Timișoara primește și vizita, in acest weekend, a 65 de sportivi…