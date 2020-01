Două rachete au lovit o bază militară americană din Irak Doua atacuri au vizat aproape simultan sâmbata seara Zona Verde ultrasecurizata din Bagdad si o baza aeriana irakiana în care se aflau soldati americani aflata la nord de capitala, au declarat responsabili ai serviciilor de securitate citati de AFP. Atacurile au loc la o zi de la uciderea într-un raid american în Irak a puternicului general iranian Qassem Soleimani.

Doua rachete Katyusha au cazut sâmbata în incinta unei baze militare americane din Irak, fara a provoca victime, scrie Reuters, citând surse din rândul forțelor de securitate. Cele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

