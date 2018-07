Stiri pe aceeasi tema

- Masina lovita de tren pe DN 17D, in Bistrița-Nasaud. Un accident feroviar s-a produs, miercuri seara, in jurul orei 22,00, pe DN 17D, in localitatea bistriteana Feldru. In urma impactului, patru persoane au fost ranite, dintre care trei sunt inconstiente si incarcerate, potrivit datelor comunicate de…

- Trei persoane, printre care doi minori, au murit, iar o alta este data disparuta, dupa ce au incercat, marti seara, sa traverseze cu o caruta un parau al carui debit a crescut pe fondul unei ploi torentiale. Apelul de urgenta din satul Magurele, comuna Topolog, a fost primit marti seara, iar pentru…

- Un autobuz in care se aflau 33 de pasageri s-a rasturnat, luni dimineata, la iasirea de pe Autostrada A1, catre zona industriala a orasului Sibiu, iar primele informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta arata ca 32 de persoane vor fi transportate la spital. Seful Departamentului…

- Inundatiile produse in ultimele 48 ore in judetul Neamt au afectat 53 de locuinte si 122 de gospodarii, potrivit ultimului bilant realizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). In cursul zilei de sambata au fost evacuate 430 de persoane ...

- Zeci de persoane au fost evacuate, marti dimineata, dintr-un hotel din statiunea Venus, dupa ce un incendiu a izbucnit in camera tehnica a unitatii, fara ca nimeni sa fie ranit. Zeci de persoane au fost evacuate, marti dimineata, dintr-un hotel din statiunea Venus, dupa ce un incendiu…

- Patru persoane din judetul Olt nascute in 1918, anul Marii Uniri, au fost felicitate miercuri de catre prefectul Petre Silviu Neacsu si sefii structurilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI), informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt. "Astazi a debutat in judetul…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Caras Severin au intervenit, duminica seara, pentru scoaterea victimelor aflate intr un autoturism care a plonjat in paraul Sodol, trei persoane ajungand la spital, a informat purtatorul de cuvant al institutiei, Magdalena Tocmelea conform…