Direcția de Sanatate Publica Bacau a anunțat ca in urma monitorizarii efectuate de catre reprezentantii instituției, impreuna cu reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean – SOF OPERATIV, in data de 9 martie, s-au constatat urmatoarele: • doua persoane aflate in autoizolare la domiciliu de pe raza judetului Bacau nu au fost gasite la adresa/domiciliu, motiv pentru […]