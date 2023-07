Stiri pe aceeasi tema

- Toți angajații din cadrul Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS) și ai Caselor de Asigurari de Sanatate (CAS) județene, a municipiului București și Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și a Autoritații Judecatorești au participat, astazi, la un protest…

