Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara anunța noutați in privința licitației pentru contractul de finalizare a lucrarilor de pe descarcarea de pe A1 de la Sanandrei. Au fost depuse doua oferte, iar acum urmeaza evaluarea acestora.

- Licitația pornita pentru execuția drumului de legatura care va lega DN 69, de la intersecția spre Sanandrei, pana la A1, contract reziliat acum cateva luni cu cei de la Todini, a atras doua oferte. Luni, 4 decembrie, la Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara, a avut loc depunerea ofertelor pentru…

- 2 ofertanți, interesați de contractul „Drum de legatura Autostrada A1 Arad – Timișoara - DN 69” – Rest de Executat. Luni, 4.12.2023, la DRDP Timișoara, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului de Proiectare și Execuție a...

- De Ziua Naționala a Romaniei, Teatrul Național din Timișoara face un pas mai departe in demersul sau prioritar de a crește societatea romaneasca prin Cultura. Astazi, 29 noiembrie 2023, in urma finalizarii procesului de licitație, Teatrul Național din Timișoara a semnat contractul pentru servicii…

- Un drum județean din Timiș care face legatura intre autostrada A1 și Giarmata se inchide vineri, intre orele 10.00 – 14.00. Potrivit Consiliului Județean Timiș, pentru lucrari in dreptul trecerii la nivel cu calea ferata situata pe DJ 691, la intrare in localitatea Giarmata, care fac parte…

- DRDP Timisoara a lansat in SEAP licitația pentru contractul de Proiectare și Execuție a Lucrarilor din cadrul Obiectivului „Drum de legatura Autostrada A1 Arad –... The post DRDP cauta alt constructor pentru drumul de legatura dintre autostrada A1 Arad – Timișoara și DN 69 appeared first on Special…

- DRDP Timisoara a anuntat ca a fost lansata pe SEAP licitația pentru ceea ce a mai ramas de construit din drumul de legatura dintre A1 si DN 69 (zona Sanandrei) dupa ce contractul cu italienii de la Todini a fost reziliat la inceputul toamnei. La finele lui august ministrul Sorin Grindeanu acuza ca de…

- DRDP Timisoara a anuntat ca a fost lansata pe SEAP licitația pentru ceea ce a mai ramas de construit din drumul de legatura dintre A1 si DN 69 (zona Sanandrei) dupa ce contractul cu italienii de la Todini a fost reziliat la inceputul toamnei. La finele lui august ministrul Sorin Grindeanu acuza ca de…