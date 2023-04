Stiri pe aceeasi tema

- Minivacanța de 1 mai: Peste 75.000 de turiști sunt asteptati pe litoralul romanesc. TOP destinații și tarife de cazare In minivacanta de 1 Mai, se estimeaza ca peste 75.000 de turiști vor alege litoralul romanesc ca destinație, majoritatea optand pentru Costinești, Mamaia și Vama Veche. Secretarul general…

- O nava de pasageri care are la bord 186 de turisti americani, canadieni si australieni a sosit, sambata dimineata, in Portul Constanta, avand in program vizitarea orasului si a Deltei Dunarii. Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta a anuntat ca sambata dimineata a sosit in portul…

- ”Nava Viking Rinda, cu pavilion Elvetia, a sosit la terminalul de pasageri al Portului Constanta, cu 166 turisti, majoritatea din Statele Unite ale Americii. Viking Rinda deschide azi sezonul de croaziere, urmand sa mai revina de opt ori in Portul Constanta in aceasta vara”, au transmis, sambata, reprezentantii…

- Nava Viking Rinda, cu pavilion Elvetia, a sosit la terminalul de pasageri al Portului Constanta, cu 166 turisti, majoritatea din Statele Unite ale Americii.Viking Rinda deschide azi sezonul de croaziere, urmand sa mai revina de opt ori in Portul Constanta in aceasta vara.Pentru acesti turisti, Constanta…

- O serie de proiecte mari au intrat in linie dreapta in Portul Constanța, dupa blocajele de vara trecuta. Prioritațile sunt modernizarea cailor ferate, construirea de noi terminale și spații logistice.

- O nava sub pavilion Panama, ce transporta uree, a luat foc in aceasta seara in jurul orei 18:00. Aceasta se afla in zona de ancoraj nr. 1 a Portului Constanta.Comandantul navei a declarat ca incendiul a avut loc la zona spatiilor de locuit si din fericire a fost lichidat in scurt timp.Din cauza fumului…

- 790 de pasageri evrei erau la bordul vasului in momentul plecarii Prima oprire a fost la Istanbul, acolo unde cei mai multi oameni nu au primit vize si nu au putut continua calatoria Dupa ce au fost fortati de autoritatile turcesti sa se intoarca, nava a fost atacata in Marea Neagra. In urma asaltului,…

- Sute de camioane, incarcate cu cereale, se intind pe cozi de peste cinci kilometri pe autostrada. Șoferii stau cu orele pe banda de urgența pana apuca sa intre in Portul Constanța.„De la ora 7 jumatate sunt in coada. Am luat-o inainte pe podul de la Agigea. Eu sper, poate maine seara sa fiu descarcat.…