Două mașini au ars ca o torță, în plină stradă. Autoturismele ar fi fost incendiate intenționat – FOTO Pompierii suceveni au avut de munca și luni, in a doua zi de Craciun. Au mers de urgența pentru a stinge flacarile care au cuprins doua autoturisme aflate pe o strada din Radauți. Pompierii militari au intervenit, luni, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la doua autoturisme. Totul s-a intamplat pe strada Zimbrului din […] The post Doua mașini au ars ca o torța, in plina strada. Autoturismele ar fi fost incendiate intenționat - FOTO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

