- Localitațile aradene Moneasa și Fantanele scapa de restricții, dupa ce infectarile s-au redus sub 2 la mie. Alte doua intra insa sub restricții, pentru ca a crescut rata de infectare. Conform...

- In ultimele 24 de ore, in judetul Suceava au fost raportate 81 de cazuri noi de coronavirus. Numarul acestora a scazut fata de raportarea de vineri, cand in judet au fost 103 de noi infectari cu virusul Sars-Cov-2. Pana astazi, 11 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.118.549 de cazuri…

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au inregistrat nu mai puțin de 95 de cazuri noi de coronavirus. Numarul acestora este in creștere comparativ cu cel de miercuri, cand in județ au fost inregistrate 72 de imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2. De miercuri și pana joi au fost teste 1.405 de ...

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.470 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, iar 26 de pacienți au murit. 322 de persoane sunt internate la ATI. Pana joi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.101.678 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.056.922 de…

- Autoritatile judetene impun restrictii de circulatie pe timp de noapte si program scurt pentru magazine in localitatile aradene Dezna si Ignesti, valabile in weekend, pentru ca incidenta cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 a depasit 4 la mia de locuitori. Potrivit Comitetului Judetean pentru Situatii…

- In județul Suceava s-au raportat 12 cazuri noi de coronavirus, cu 5 in plus fața de ziua precedenta, dupa ce au fost facute 303 teste. Sunt 139 de cazuri active, intre care 26 la Suceava, 16 la Campulung, 14 la Ipotești, 10 la Adancata, 9 la Falticeni și cate 3 la Radauți și la Șcheia. […] The post…

- Nu au fost raportate cazuri noi COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de DSP Alba duminica, 4 iulie. De la inceputul pandemiei, in județul Alba au fost confirmate 21.388 cazuri. In același interval, au fost 20.656 persoane vindecate și 713 decese. Sambata, in Alba…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost inregistrate inca doua cazuri noi de coronavirus. Numarul acestora este același cu cel raportat joi. Pana astazi, 25 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.522 de cazuri de persoane infectate…