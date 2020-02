Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp de cand activitatea a fost sistata temporar la Miorița in urma unui control din partea Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor, administratorii complexului au luat poziție.

- Cursurile scolare au fost suspendate la inca o clasa din Baia Mare din cauza cazurilor de gripa. Este vorba despre clasa IC de la Scoala Gimnaziala ,,Lucian Blaga”, unde elevii nu au facut ore joi, 13 februarie si nu vor face nici in data de 14 februarie. “Referitor la cazurile de gripa confirmate,…

- Cursurile vor fi suspendate pentru trei zile in mai multe scoli si gradinite din Bucuresti, decizia fiind luata de Directia de Sanatate Publica din cauza numarului mare de cazuri de gripa inregistrate, potrivit digi24.ro. DSP a propus suspendarea cursurilor pt 3 zile, la urmatoarele unitati: scoala…

- Inca doua gradinițe din Sectorul 4, reabilitate și complet modernizate in cadrul campaniei de punere in siguranța a unitaților de invațamant preșcolar, “Niciun copil din Sectorul 4 nu va mai merge la gradinița in cladiri cu risc seismic clasa I”, au fost finalizate in aceasta luna, inaintea vacanței…

- Compania OMV a fost acuzata ca practica o diferenta de debitare la o pompa din Capitala, asa ca inspectorii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au efectuat un control.

- Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta a inchis temporar doi comercianti de la targul de Craciun din Parcul Tabacarie din municipiul Constanta, pana la remedierea deficientelor, echipele de control constatand mai multe nereguli, printre care conditii de depozitare…

- Gradinita din Baia de Fier este vizitata zilele acestea de educatoare din Belgia, Franta, Bulgaria si Grecia. Vizita respectiva se face in cadrul unui program Comenius, program prin care Uniunea Europeana finanteaza diferite proiecte de educatie. Pri...

- Mai multe asociatii implicate in sustinerea drepturilor si intereselor consumatorilor din Romania solicita premierului Ludovic Orban inlocuirea Mihaelei Irina Ionescu de la conducerea interimara a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), sustinand ca o persoana care a folosit banii…