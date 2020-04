Două Găuri Negre masive surpinse într-un dans cosmic. Video incredibil în articol Una dintre gaurile negre este un colos de aproximativ 18 miliarde de ori mai mare decat Soarele, si este una dintre cele mai mari gauri negre pe care oamenii de știința au descoperit vreodata. Aceasta pare ca incearca sa pacaleasca „partenera” de dans, care este, de asemenea, uriașa. Perechea este prinsa intr-un dans nesfarșit in galaxia OJ 287 , la aproximativ 3,5 miliarde de ani-lumina de pe Pamant. Iar NASA a lansat un video care surprinde fenomenul nemaipomenit. Orbita alungita a gaurii negre mai mici o face sa se prabușeasca pe disc la intervale neregulate, ceea ce face dificil pentru cercetatori… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

