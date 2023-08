Stiri pe aceeasi tema

- In dimineața zilei de sambata, 26 august, in județul Braila, a fost declanșat Planul Roșu de Intervenție in urma unui accident rutier. Un autocar cu peste 70 de pasageri a fost implicat in aceasta situație nefericita, soldata cu ranirea a peste 20 de persoane. Conform informațiilor furnizate de Inspectoratul…

- Comisarii Garzii de Mediu care au demarat o ampla actiune de control pe litoral au aplicat noi amenzi, in valoare totala de aproape 900.000, in cea de-a doua zi a actiunii. ”Echipele de comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu au continuat actiunile de inspectie si control pe litoralul Marii Negre…

- Din cauza unor avarii aparute pe reteaua de transport amplasate pe str Eroilor,str.Puskin si intersectia str.Bogdan Voda str.Moldovei nu se poate asigura deocamdata energie termica pentru prepararea apei calde de consum catre urmatoarele puncte termice : PT 17 Str. Decebal , PT 25 Str Munteniei nr 32…

- In zilele cu temperaturi caniculare, de peste 30 de grade Celsius, autovehiculele cu o greutate de peste 20 tone nu au voie sa circule pe unele trasee naționale din țara, atenționeaza Poliția. Menționam ca restrictiile nu vizeaza transportul de calatori, masinile care transporta produse alimentare,…

- Și ieri au continuat controalele la azilele de batrani din Argeș. Potrivit informațiilor oferite de autoritați, au fost verificate 12 centre, private și de stat, pentru varstnici, dar și copii și adulți cu dizabilitați. Un centru pentru varstnici nu va mai putea funcționa temporar, pana nu remediaza…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis vineri, 30 iunie, un Cod galben de canicula, valabil pentru perioada 2-7 iulie curent pe tot teritoriul Republicii Moldova. Astfel, de duminica și pana vinerea viitoare, termometrele vor inregistra valori cuprinse intre +33 și + 35 de grade Celsius. Menționam…

- Din cauza unei avarii aparute pe reteaua de transport amplasata pe bl. 1 Mai al. Corbului nr. 51 nu se poate asigura deocamdata energie termica pentru prepararea apei calde de consum catre urmatoarele puncte termice: PT 181 Bld. 1 Mai bl H10 , 182 Soseaua Mangaliei, Bld. 1 Mai .Echipele de interventie…

- Romanii nu știu ce mananca de multe ori și iși pun in pericol sanatatea. O serie de nereguli grave sunt descoperite de inspectorii ANPC, iar unitațile sunt amendate și inchise. De multe ori, inspectorii merg la pont. Dar cele mai multe cazuri sunt prezentate pe social media cu videouri și fotografii.…