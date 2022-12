Stiri pe aceeasi tema

- Azi, in pauza mare, la Colegiul Național ”Mihai Viteazul” din Turda s-a organizat un protest, in fața liceului, la care au participat elevii de clasa a XII-a, profesori ai liceului și parinți ai elevilor, toți solicitand la unison sa inceteze ”circul” facut de directoarea Codruța Andreica și demisia…

- Celia Popa, eleva la Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Turda, in clasa a XI-a, a fost nominalizata pentru Voluntarul Anului la Gala Voluntariatului din Romania, la secțiunea Tineret! ”Celia se implica inca de la inceputul liceului in numeroase acțiuni de voluntariat – de la Consiliul Elevilor și pana…

- Situația de la Colegiul Național ”Mihai Viteazul” din Turda se agraveaza pe zi ce trece, iar azi majoritatea profesorilor au vrut sa intrerupa procesul de invațamant și sa iasa in curtea liceului, in semn de protest fața de directoarea Codruța Andreica, careia i-au solicitat demisia intr-o proporție…

- Proiectul Connect:Ed, implementat de Alianța pentru Mobilitate Sociala Turda (AMoS) – o organizație formata din tineri din zona Turzii, a fost premiat pentru impactul deosebit produs in comunitațile rurale din zona Arieș. Premiul a fost caștigat aseara, la la Gala Tinerilor din Mediul Rural organizata…

- Trei elevi de la școala ”Teodor Murașanu” din Turda s-au clasat pe locul 2 la Campionatul Municipal de șah rezervat elevilor din Turda, clasele I-VIII. ”Elevii școlii noastre au participat la Campionatul de Șah pentru Elevi organizat la Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Turda! Rus Mark Sorinel, Gherman…

- DISCRIMINARE CRASA la SATU MARE. Romanii nu beneficiaza de subtitrare la un film strain. O comedie romantica cu George Clooney și Julia Roberts ruleaza in aceste zile pe ecranele din Satu Mare. Mai mulți satmareni ne-au semnalat faptul ca nu exista subtitrare in limba romana ci doar in limba maghiara…

- Educatie muzicala predata cu seriozitate, cursuri facute prin prisma jocurilor si povestilor, metode inedite de predare si abordari nonconformiste pentru teoria muzicala, inclusiv rap-ul - toate acestea le descriu pe Antoaneta Luchian si Ana-Maria Rusu, doua surori si profesoare care au pus bazele proiectului…