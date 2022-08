Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Dominic Fritz anunta construirea unui skatepark in Timisoara, locatia aleasa fiind in Parcul Central, aproape de baza Uszoda. Studiul de fezabilitate va fi donat Primariei, iar modul in care va arata obiectivul va fi stabilit de catre comunitatea de skateri din oras. Un obiectiv solicitat de…

- Doua mașini ale Poliției Timiș au fost distruse, in aceasta dimineața, pe Aleea Padurea verde din Timișoara. O Dacia inscripționata și o alta fara insemne, cu care venisera criminaliștii la pentru a face cercetarea la fața locului la un incendiu, erau parcate pa marginea șoselei. La un moment dat, o…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, afirma ca a obținut ceea ce numește o ”victorie de etapa importanta pentru respectarea legii in Timișoara”. Intr-o postare pe Fascebook, facuta duminica dupa-amiaza, el transmite ca municipalitatea a castigat un proces cu celebrul club Heaven, iar acesta va ramane…

- Politistii locali din Timisoara au observat azi-noapte, in jurul orei 02.30, cu ajutorul camerelor de supraveghere, un tanar care desena cu sprayul de tip graffiti pe plasa de protectie a cladirii din Piata Unirii nr. 6. Acesta a fost identificat ulterior de politistii locali sositi la fata locului,…

- In zilele de 12 și 13 iunie, va așteptam la Ruga Dumbravița, cu invitați de seama, mancare buna și pofta de joc! Evenimentul este organizat de Primaria Dumbravița, Consiliul Local și Dumbravița TV cu ocazia sarbatorii Rusaliilor. Pe scena din Parcul Central vor urca artiști cunoscuți de muzica populara…

- Doua tiruri din Timișoara au fost rasturnate in noaptea de miercuri spre joi de vijelie, iar șoferii au ramas blocați in interior. La fața locului, au intervenit pompierii militari, care au reușit sa-i scoata, potrivit site-ului local Tion.Probleme au fost in tot județul, din cauza unei furtuni puternice.…

- La Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Dr. Victor Babeș” din Timișoara primii cinci pacienți au beneficiat de chirurgia toracoscopica video-asistata. Spitalul ”Dr. Victor Babeș” din Timișoara este printre puținele unitați sanitare din țara unde pacienții pot beneficia de acest tip de…