- APEL PENTRU INSCRIEREA LA WORKSHOP-UL „RESTAURAREA ȘI CONSERVAREA BUNURILOR CULTURALE CONFECȚIONATE DIN PIATRA”, EDIȚIA A III-A, SEBEȘ, 13-21 IULIE 2023 Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, prin Muzeul Municipal „Ioan Raica”, in parteneriat cu Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și cu Universitatea…

- Cu radacini adanci in traditia interbelica a Sebesului, oras in care evenimentele culturale, desi de amploare mai mica, erau frecvente si, in ciuda controlului total pe care Partidul Comunist Roman il exercita asupra culturii, care devenise exclusiv un instrument de propaganda, cațiva intelectuali curajosi…