- VIDEO: Liviu Rusu, artizanul din Alba care duce mai departe o afacere de familie, veche de șase generații Liviu Rusu, un artizan din Alba, duce mai departe o tradiție a familiei, veche de șase generații. Face coșuri și obiecte impletite din rachita. Este o afacere de familie, afacere pe care a moștenit-o…

- In patrimoniul muzeului din Sebes se pastreaza un manuscris de folclor medical, datand de la jumatatea secolului al XIX-lea, provenit din satul Rachita, județul Alba. Manuscrisul are patru pagini, dintre care trei conțin retete medicale empirice, redactate in limba romana, și scrise cu un amestec de…

- Elevi din Ighiu, in vizita la fabrica Star Assembly din Sebeș. Au descoperit oportunitați de practica și invațare Elevi de clasa a VIII-a e la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” din Ighiu au avut oportunitatea de a vizita una dintre unitațile de producție din Sebeș ale companiei Star Assembly. Au descoperit…

- ACCIDENT la Sebeș. Doua adolescente au ajuns la spital dupa ce au fost lovite de o mașina condusa de un șofer de 20 de ani Doua tinere de 15 și 17 ani din Sebeș au ajuns la spital sambata dupa-amiaza, dupa ce au fost lovite de un autoturism condus de un tanar de 20 de ani. Potrivit IPJ Alba, la data…

- Barbat din Sebeș, prins la volanul unei autoutilitare cu remorca, fara permis corespunzator. Unde a fost oprit de polițiști Un barbat din Sebeș s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus o autoutilitara cu remorca, fara a avea permis corespunzator categoriei respective. L-au identificat, in trafic, polițiștii…

- INCENDIU la Sebeș. Acoperișul unei locuințe a luat foc. Pompierii intervin cu o autospeciala Un incendiu a izbucnit luni dimineața, in municipiul Sebeș. Din primele informații, focul a cuprins acoperișul unei locuințe aflata pe strada Mircea cel Mare. Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Sebeș intervine…

- 1 februarie: 176 de ani de la nașterea lui Sava Hentia, cel mai important pictor roman originar din zona Sebesului 1 februarie: 176 de ani de la nașterea lui Sava Hentia, cel mai important pictor roman originar din zona Sebesului. Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș, prin Muzeul Municipal „Ioan…

- Mica Unire, sarbatorita in mod inedit la Sebeș. Lecție interactiva pentru elevii școlilor din oraș Tradiția lecțiilor inedite de istorie prilejuite de evenimente importante a continuat la Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș. „Am dedicat un moment special zilei de 24 Ianuarie 1859, la care au participat…