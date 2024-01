Două cote de impozit pentru microîntreprinderi, în 2024 Impozitarea afacerilor in 2024 presupune o serie de modificari importante, atat cu privire la microintreprinderi, cat și la multinaționale. Pentru microintreprinderi, o noutate importanta este revenirea la sistemul cu doua cote de impozit, conform Legii 296/2023 și OUG 115/2023, care se aplica diferit, comparativ cu modul folosit pana acum. Cotele datorate se stabilesc in funcție de veniturile obținute sau de activitațile derulate. Iata care sunt noile cote de TVA pentru microintreprinderi de la 1 ianuarie: 1% pentru microintreprinderile care realizeaza venituri care nu depașesc 60.000 euro… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

