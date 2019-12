Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Iulian Dascalu, unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Romania, propune la Iași extinderea proiectului Palas, cel construit in jurul monumentului-simbol al orașului, Palatul Culturii, cu o investiție de circa 335 de milioane de euro. O parte din societatea civila se opune,…

- D.S.V.S.A. sfatuiește cetațenii sa nu cumpere din locuri neautorizate sanitar – veterinar The post ATENȚIE CAND CUMPARAȚI CARNE DE PORC! D.S.V.S.A. sfatuiește cetațenii sa nu cumpere din locuri neautorizate sanitar – veterinar appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Traficul rutier se va desfașura cu restricții pe drumul european E 79, in municipiul Petroșani, in zona Livezeni. Operatorul de apa și canal executa lucrari de modernizare și reabilitare a rețelelor, astfel ca se impune realizarea unor astfel de investiții și in zona menționata. Astfel, in…

- Un șofer din Petroșani, in varsta de 43 de ani, nu a observat ca un autoturism era oprit la o trecere de pietoni din Lupeni și l-a tamponat. In urma impactului conducatoarea de 29 de ani din mașina lovita a fost ranita ușor. Ajunși la fața locului, polițiștii au constat ca petroșaneanul pe langa…

- Un nou accident rutier a avut loc pe DN 66, in zona podului de la Daranești. Un șofer a sarit The post Accident rutier pe DN66: Un șofer a sarit cu mașina de pe pod appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Mircea Moloț și-a dat demisia din funcția de președinte al ALDE Hunedoara. Fostul președinte al Consiliului Județean va ramane membru The post Șoc pe piața politica hunedoreana: Mircea Moloț și-a dat demisia appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .