- Acțiunile echipelor mixte alcatuite de prefectul de Timiș pentru a controla centrele de batrani, de bolnavi și de copii din județ s-au terminat in doua zi de controale. Au mai fost inchise doua centre: Casa de tip familial „Sf. Arhanghel Mihail” din Jimbolia și centrul de plasament al Directiei Generale…

- In a doua zi a controalelor efectuate sub coordonarea Prefecturii Timis in centrele sociale din judet, au fost inchise doua amplasamente destinate copiilor. Unul este din Lugoj, are 14 copii si se afla in subordinea DGASPC Timis. Al doilea e din Jimbolia si are in intretinere cinci copii. Acțiunile…

- Strazi inchise temporar in Timișoara. Circulația rutiera va fi inchisa pe mai multe strazi din Timișoara, in perioada urmatoare. Potrivit primariei, traficul este inchis temporar pe anumite artere pentru efectuarea unor lucrari programate sau pentru a asigura derularea in...

- Astazi, sambata, 27 mai, in intervalul orar 15:55 –17:30 este in vigoare un Cod Portocaliu de fenomene meteorologice periculoase, care vizeaza frecvente descarcari electrice și grindina pentru localitațile: Lugoj, Coșteiu, Nadrag, Gavojdia, Darova, Victor Vlad Delamarina, Tomești, Traian Vuia, Fardea,…

- Astfel, potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate si propagarii se pot produce cresteri importante de debite cu posibile depasiri ale Cotelor de Inundatie pe raurile din bazinele hidrografice: Timis - afluentii mici aferenti sectorului aval S.H.…

- Peste o mie de copii ocrotiti in asezamintele sociale Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei se pregatesc, in perioada 08 mai – 01 iunie a.c., sa desfașoare activitați specificie copilariei, tema din acest an fiind „Aventurile Copilariei”. Pe tot parcursul lunii mai, copiii, alaturi de personalul de…