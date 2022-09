Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri, 09.08.2022, pompierii au intervenit in peste 1.700 de situatii de urgenta In ultimele 24 de ore, salvatorii au gestionat 1.707 situatii de urgenta, majoritatea dintre acestea fiind pentru acordarea primului ajutor persoanelor aflate in dificultate.Astfel, 1.349 de persoane au…

- A avut loc videoconferința cu premierul Romaniei, Nicolae Ciuca și secretarul de stat, dl.Raed Arafat, cu privire la masurile ce se impun pentru atenuarea efectelor caniculei și secetei pe perioada codurilor transmise de ANM. Imediat, dupa videoconferința, a avut loc ședința extraordinara a Comitetului…

- La nivelul Prefecturii Constanta va avea loc, astazi de la ora 13.00 sedinta Grupului de suport tehnic al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta.In cadrul sedintei se va discuta situatia cazurilor de Covid la nivelul judetului Constanta.De asemenea se vor discuta recomandari pentru perioada…

- La nivel national, in ultimele 24 de ore, salvatorii au gestionat 1.588 situatii de urgenta, majoritatea dintre acestea fiind pentru acordarea primului ajutor persoanelor aflate in dificultate, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.Astfel, 1.267 de persoane au fost asistate medical…

- Un barbat de 33 de ani a murit, sambata seara, dupa ce a fost lovit de un fulger pe raza orașului Sageorz-Bai, iar un altul, de 37 de ani, a fost transportat la spital, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Bistrița-Nasaud. Ambii barbați erau turiști…

- Pompierii prahoveni au intervenit, duminica dimineata, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu puternic produs la groapa de gunoi a orasului Baicoi, autoritatile emitand un mesaj RO-ALERT din cauza fumului. UPDATE / Incendiul care a izbucnit la groapa de gunoi a orasului Baicoi a fost stins,…

- Puncte de prim ajutor in zilele caniculare. Unde vor fi deschise in Timiș. Avand in vedere faptul ca pentru perioada urmatoare se prognozeaza temperaturi ridicate, prefectul Mihai Ritivoiu a convocat o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența pentru...

- *„Cei doi conducatori auto care au suferit in urma tragediei – unul are doar escoriații, celalalt este evaluat de echipajul SAJ. Ambii par a fi in stare de conștiența. Verificam daca mai sunt și alte autovehicule implicate, dar nu pare sa fie vreunul in apa”- spune Adrian Nița, prefectul de Neamț *Prefectul…