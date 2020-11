Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Universitatii Cambridge a facut un apel public pentru gasirea a doua caiete ce i-au apartinut lui Charles Darwin, evaluate la milioane de lire sterline si date disparute in urma cu 20 de ani, potrivit AGERPRES. Unul dintre caietele omului de stiinta din secolul 19 contine celebrul…

- Unul dintre caietele omului de stiinta din secolul 19 contine celebrul desen „Tree of Life", care arata relatia evolutiva dintre specii. In urma unei „cautari ample", curatorii au concluzionat ca aceste caiete au fost probabil furate. Astfel, au lansat un apel public pentru a reusi sa le gaseasca. „Nu…

- Mii de postere ale artistului stradal STIK, realizate pentru a fi distribuite in regim de gratuitate locuitorilor din cartierul sau londonez cu scopul de a le ridica moralul pe durata pandemiei de COVID-19, au fost furate si vandute apoi pe internet, a anuntat marti Politia din Londra, citata de AFP.…

- Politia federala americana FBI a lansat o ancheta dupa ce duminica o urna cu 122 de buletine de vot a fost incendiata la Boston, responsabilii electorali locali vorbind de un "atac deliberat", relateaza Reuters. Un numar de 35 de buletine au fost distruse in incidentul survenit la urna pentru vot anticipat…

- O minora de 15 ani din Baia Mare data disparuta de familie. Politia cere ajutorul cetatenilor pentru gasirea ei.foto AȚI VAZUT-O? Polițiștii maramureșeni cauta o minora de 15 ani din municipiul Baia Mare. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai…

- Politistii ieseni cauta un barbat care a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit. Persoanele care detin informatii despre un barbat de 42 de ani, cu o inaltime de 1,65 m, greutate 80 de kilograme, par saten tuns scurt, ochi caprui, ten deschis, fata ovala care sa ajute la gasirea baiatului sunt rugate…

- Autoritatile turce au lansat o investigatie in cazul mortii suspecte a jurnalistului si scriitorului american Andre Vltchek, decedat in cursul noptii, in timp ce se deplasa spre Istanbul, informeaza agentia Associated Press, potrivit MEDIAFAX.Andre Vltchek, in varsta de 57 de ani, si sotia…

- Secretarul de stat Bogdan Despescu din Ministerul Afacerilor Interne a anuntat miercuri ca va fi infiintata o structura specializata in gasirea persoanelor disparute, cu psihologi, care va avea reprezentanti in toate inspectoratele de politie.